A solução de Trump para os migrantes da Europa: um muro no Saara

Presidente americano fez sugestão ao ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha.

19:06

Talvez seja por ter feito fortuna a negociar no imobiliário que Donald Trump tem uma queda para o betão. Mas se a sua ideia de construir um muro entre os EUA e o México tarda em concretizar-se, o líder americano não desiste de exportar a sua ideia.Josep Borrell, ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, revelou esta terça-feira que Donald Trump lhe sugeriu que fosse construído um muro no deserto do Saara, para impedir que os imigrantes e refugiados continuem a chegar à Europa.O governante espanhol fez a revelação durante um colóquio, mas fez questão de dizer que não concorda com a ideia de Trump. Mas deixa um aviso sobre os pergios que a imigração traz para a o Velho Continente."[O problema migratório da Europa] não se vai resolver num futuro próximo porque é identitário, cultural, de capacidade de absorver o que é diferente e as sociedades europeias não estão estruturadas para absorver maís de uma percentagem [dos migrantes]", disse o político, citado pelo jornal El Confidencial.De realçar que o deserto do Saara atravessa todo o norte de África, numa extensão de 4800 km desde o Atlântico ao Mar Vermelho. É o maior deserto do mundo, e abrange os territórios dos seguintes países: Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia, Argélia, Mali, Níger, Tunísia, Líbia, Chade, Egito, Sudão e Eritreia.É duvidoso que Trump (cuja última versão proposta para o muro do México não ultrapassa os 1500 km) tenha pensado nestes "pormenores" quando se lembrou de mais uma prodigiosa obra de construção civil...