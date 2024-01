"A única coisa que senti é que ia morrer": Sobreviventes relatam momentos de aflição após colisão de aeronaves no Japão

Poucos momentos antes de terminar a viagem de Sapporo até Tóquio, no Japão, o inesperado aconteceu. Primeiro foi o som do embate do avião numa aeronave da Guarda Costeira estacionada na pista, depois o avião em chamas. A aflição instalou-se a bordo do Airbus A350 da Japan Airlines, com 379 pessoas no seu interior, entre passageiros e tripulação. Conseguiram sair sãs e salvas da aeronave a arder. Foi como se nascessem de novo."Estamos muito aliviados por estarmos vivos", disse um homem que viajava com a mulher e a filha, de dois anos. O sobrevivente relata que fez tudo para proteger a criança, mantendo as mãos no rosto da menina, por causa do fumo. "Era tanto fumo que só conseguíamos ver os nossos pés. Havia muita gente com dificuldades respiratórias", contou. A temperatura começou a subir e foram as assistentes de bordo, com a ajuda de lanternas, que encaminharam os passageiros até à porta de saída, já com as mangas de emergência acionadas. "Estava cada vez mais quente lá dentro, achei que não íamos sobreviver", contou outra sobrevivente."A única coisa que senti é que ia morrer, que era o fim", confessou Tsubasa Sawada, de 28 anos. Apesar da grande aflição que se vivia no interior do aparelho, a saída foi feita de forma ordenada, contou o jovem. Em 20 minutos estavam todos em segurança. Pouco tempo após desembarcarem, não mais de 10 minutos, houve uma enorme explosão. "Só posso dizer que foi um milagre, poderíamos ter morrido se nos tivéssemos atrasado", admitiu Sawada. A mesma sorte não tiveram as cinco vítimas mortais que seguiam no avião da Guarda Costeira (só o comandante sobreviveu), que se preparava para levantar voo quando o Airbus A350 colidiu com ele.