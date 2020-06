"A vida dele estava em perigo", conta homem negro que salvou manifestante de extrema-direita em Londres

Londres foi, este sábado, palco de novas manifestações antiracistas, protagonizadas pelo movimento Black Lives Matter. Desta vez, porém, saíram à rua contramanifestantes de extrema-direita que, diziam, tinham como objetivo proteger estátuas de personagens históricos considerados controversos pelo seu histórico colonial.Estes grupos de extrema-direita acabaram por se envolver em confrontos com as autoridades e foi então que o fotógrafo da Reuters Dylan Martinez capturou uma das imagens mais icónicas das manifestações mundiais contra o racismo que se têm realizado em todo o mundo: o momento em que Patrick Hutchinson carregou aos ombros um contramanifestante dos protestos antiracistas que estava a ser agredido por várias pessoas."A vida dele estava em perigo", explicou em declarações Mirror o preparador físico. O protagonista da histórica comentou o que se passou nas redes sociais, com a publicação de uma imagem do momento. "Salvámos uma vida hoje", escreveu Hutchinson, acrescentando: "Não se trata de preto versus branco. É todo mundo contra os racistas. Tínhamos a proteção uns dos outros e protegemos aqueles que precisavam de nós".Mais de 100 pessoas foram detidas após estes confrontos. Os agentes policiais foram atacados com garrafas, latas e outros objetos cortantes. Segundo a Polícia Metropolitana de Londres (Met), as pessoas detidas foram pressas por agressão aos agentes, por atos de violência, posse de drogas e embriaguez.Quinze pessoas, incluindo dois policias, ficaram feridas e seis foram hospitalizadas, segundo o Serviço de Ambulâncias, que não forneceu mais pormenores sobre o seu estado.