Kenneth Allen morreu, esta segunda-feira, depois do caça da Força Aérea onde seguia se ter despenhado no Mar do Norte. A mulher, Hannah Allen, prestou uma homenagem ao marido nas redes sociais. "Abençoada por tê-lo amado nesta vida", escreveu.O Tenente Kenneth Allen foi encontrado morto após uma grande operação de busca.Na página do Facebook, Hannah deixou um tributo ao marido, conhecido por Kage, em que revela não ter "palavras para explicar o quão abalada" está."Ele era perfeito, nunca fui tratada com mais amor e respeito na minha vida e Cristo tem de se despachar e voltar para eu poder estar com o Kage outra vez", escreveu.