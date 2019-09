Abertas mesas de voto no Afeganistão para as eleições presidenciais

As mesas de voto abriram este sábado de manhã no Afeganistão para as eleições presidenciais considerada decisivas, num turbilhão de incertezas, com candidatos que desistiram por falta de segurança, após uma campanha em que foram mortas centenas de pessoas.

"Venha votar", apelou o chefe da Comissão Eleitoral Independente do Afeganistão (IEC), Hawa Alam Nuristani, na abertura oficial das urnas.

Cerca de 9,6 milhões afegãos em aproximadamente 4.928 mesas de voto foram chamados a participar no ato elritoral que teve início à 07h00 (03h30 em Lisboa) e que deverá decorrer até às 15h00.