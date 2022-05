Abertura de debate sobre armas no Senado dos EUA bloqueado por republicanos

A primeira tentativa dos democratas de responder aos recentes massacres nos Estados Unidos falhou esta quinta-feira no Senado, quando os republicanos bloquearam um projeto de lei de terrorismo interno, que abriria o debate sobre crimes de ódio e segurança de armas.

O líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, tentou convencer os republicanos a adotar um projeto de lei sobre terrorismo interno que foi aprovado rapidamente na Câmara dos Representantes na semana passada, após os atentados num supermercado em Buffalo, no estado de Nova Iorque, e numa igreja no sul da Califórnia, que visaram ambos minorias étnicas.

Schumer advogou que o projeto poderia tornar-se a base para a negociação.