Abóbora de 2.554 quilos quebra recorde nos Estados Unidos

Uma abóbora com 2.554 quilos bateu o recorde nacional, no passado fim-de-semana, na Great Pumpkin Farm, em Búfalo, nos EUA.A abóbora plantada no norte de Nova Iorque entrou para a categoria de mais pesada.O campeão do ano passado apresentou uma abóbora de 2.517 quilos, segundo o jornal norte americano Fox5.A cabaça vencedora vai estar exposta no festival do outono, no Great Pumpkin Farm, até dia 16 de outubro.Um produtor italiano detém o recorde mundial de abóbora mais pesada. De acordo com o Guiness World Records, o italiano cultivou uma abóbora de 2.702 quilos em 2021.