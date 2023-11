O Partido Democrata obteve terça-feira significativas vitórias em eleições estaduais no Kentucky, Pensilvânia e Virgínia, com campanhas que apostaram nas promessas de garantirem o direito ao aborto. Já no Ohio, um estado controlado pelos republicanos, os eleitores aprovaram a inclusão do direito ao aborto na Constituição estadual, noutra vitória para os democratas. Destaque ainda para o Kentucky, onde o governador democrata Andy Beshear foi reeleito contra um candidato republicano apoiado pelo ex-presidente Trump. Estes resultados dão um novo alento aos democratas, dias depois de várias sondagens indicarem que o ex-presidente republicano leva uma confortável vantagem sobre Joe Biden em cinco dos chamados ‘swing states’.