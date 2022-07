Um mês depois da decisão do Supremo Tribunal norte-americano, o aborto é ilegal em oito estados e o número irá subir para dez até ao final do verão, quando entrarem em vigor as "leis-gatilho" previstas em mais dois estados.

Noutros sete estados, a ilegalização total do aborto foi temporariamente bloqueada devido a processos em tribunal, mas a expectativa é que estas leis passem, uma vez que deixou de haver proteção federal quando o Supremo revogou a sentença Roe v. Wade.