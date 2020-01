"Absolvição abriria precedente perigoso": avisou Adam Schiff durante julgamento de Trump

Os democratas traçaram quarta-feira um quadro negro de uma democracia americana em declínio e com os seus valores fundamentais ameaçados se os republicanos permitirem que Donald Trump escape incólume dos crimes pelos quais está a ser julgado no Senado."A absolvição de Trump abriria um precedente perigoso", avisou Adam Schiff, chefe da equipa de sete ‘gestores’ democratas encarregados de representar a acusação."Se não for remediado pelo Senado com a sua condenação e destituição do cargo, o abuso de poder do presidente Trump e a sua obstrução ao Congresso alterarão permanentemente o equilíbrio de poder entre os ramos do governo, convidando os futuros presidentes a agir como se também estivessem acima de qualquer prestação de contas, da supervisão do Congresso e da própria lei", caucionou Schiff, alertando que "o futuro da democracia americana não está garantido".Nas suas alegações iniciais, o dirigente democrata traçou ainda um relato detalhado e cronológico das pressões de Trump à Ucrânia, pontuado com a exibição de vídeos com afirmações comprometedoras do próprio presidente, como quando convidou a Rússia a "procurar os emails desaparecidos" de Hillary Clinton, incitou a China a investigar o democrata Joe Biden e o filho ou admitiu que, se alguma potência estrangeira tivesse informações ‘sujas’ sobre um adversário político, "estaria disposto a ouvi-las".