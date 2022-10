Abuso sexual de alunos de escolas religiosas de Israel é o dobro de escolas seculares

Os casos de abuso sexual entre estudantes de escolas religiosas judaicas, ou 'yeshivas', em Israel, são o dobro dos registados entre estudantes de estabelecimentos de ensino seculares, revela um relatório do Movimento Neemanei Torah Vaaodah, um grupo judeu ortodoxo liberal.

Os dados extraídos das estatísticas oficiais do Ministério da Segurança Social indicam que em cada 1.000 alunos, 1,04 no sistema secular sofreu algum tipo de abuso, mas a taxa sobe para 1,98 nas 'yeshivas', ultraortodoxas, e 2,39 no caso das escolas religiosas integradas na rede do Estado.

A diferença de casos de abuso entre alunos em escolas seculares e religiosas é ainda mais acentuada nos meninos, com a taxa de abuso a ser três vezes maior nos alunos de 'yeshivas', tanto públicas como privadas.