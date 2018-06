Abuso sexual e violência na Gap e H&M denunciados por associação

A Gap garante realizar "avaliações dos fornecedores de vestuário regularmente", de forma a "garantir que tudo é feito em conformidade" com os valores da marca.



"Quando encontramos quaisquer práticas discriminatórias ou retaliatórias nas nossas cadeias, exigimos que nossos fornecedores corrijam a situação prontamente", disse a marca ao The Guardian.

Bangladesh, Camboja, Índia, Indonésia e Sri Centroretornos rápidos e baixos custos.O diretor do Central , organização não-governamental envolvida na publicação destes relatórios, afirma que estas situações são comuns e uma realidade diária para estas mulheres que são levadas a cumprir prazos irrealistas para garantir os pedidos dos retalhistas."A maioria desses casos não é relatada devido ao medo de retaliação no local de trabalho", afirma Mouen Tola.Segundo o The Guardian, as marcas mostraram contra a violência e afirmam que vão investigar o caso."Todas as formas de abuso ou assédio são contra tudo o que o grupo H&M defende. A violência contra as mulheres é uma das violações de direitos humanos mais comuns. A violência baseada no género faz com que mulheres de todo o mundo sofram diariamente e prejudiquem a sua saúde, dignidade e segurança", esclarece a cadeia sueca.