Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abuso sexual põe em causa juiz de Trump

Christine Ford acusa Brett Kavanaugh de a ter tentado violar durante uma festa em 1982 e quer testemunhar no Senado.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O magistrado escolhido pelo presidente Donald Trump para o Supremo Tribunal tem a nomeação em risco. Christine Blasey Ford, a mulher que acusa Brett Kavanaugh de a ter atacado sexualmente há 36 anos, diz-se disposta a testemunhar perante o Senado, o que motivou pedidos imediatos de adiamento da confirmação do magistrado, que deveria ter lugar esta semana.



O atraso visa dar tempo ao FBI para investigar as alegações. "Esta é uma alegação completamente falsa", afirmou Kavanaugh: "Nunca fiz nada daquilo que a acusadora descreve, nem a ela nem a ninguém."



Ford, de 51 anos, psicóloga na Universidade de Palo Alto, Califórnia, veio a público no domingo identificar-se como a mulher que acusa o magistrado. Conta que ele e um amigo, "completamente bêbados", a fecharam num quarto em 1982, durante uma festa estudantil, em Bethesda, Maryland, quando ela tinha 15 anos. Kavanaugh, de 17 anos, atirou-a para a cama e tentou tirar-lhe a roupa para a violar.



A acusação veio tornar duvidosa uma nomeação quase certa, pois até mesmo senadores republicanos consideram que Ford tem de ser ouvida antes de a nomeação ir a votos no Senado. Kellyanne Conway, conselheira de Trump, reforçou esta posição ao afirmar: "Esta mulher não deve ser insultada nem deve ser ignorada."