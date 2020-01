"Acabar com a presença corrupta dos EUA": Líder supremo do Irão aconselha Estados Unidos a abandonar a região

dezenas de míssei

s atingiram esta terça-feira duas bases aéreas americanas, no Iraque. A base de Al-Asad, no oeste do Iraque, que abriga tropas ame

ricanas e a base de Irbil, que fica no Curdistão iraquiano.



O primeiro ataque ocorreu ao ínicio da madrugada, cerca das 02h00 horas locais (23h00 em Portugal). O segundo ocorreu cerca das 03h03.



O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, disse esta quarta-feira que os Estados Unidos deveriam retirar-se da região e também que o ataque do Irão contra as bases aéreas dos EUA no Iraque foram "uma chapada na cara".Foi em conferência de imprensa que o líder fez a seguinte declaração: "Acabámos de dar uma chapada na cara ontem à noite". No entanto acrescentou que "isso não é equivalente ao que eles [EUA] fizeram"."Uma ação militar como esta não é suficiente. O importante é acabar com a presença corrupta dos EUA na região", disse Khamenei, descartando qualquer hipótese de retomada das negociações com Washington sobre o acordo nuclear de 2015.As desclarações surgem depois de