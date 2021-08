Acabaram os toques no ombro: Saiba como é que agora se recrutam os espiões do MI5

Espiar já não é o que costumava ser. No início de julho, o diretor do MI5 revelou que o método de recrutamento do "toque no ombro" já não se aplica. Longe vai o tempo em que fiáveis agentes de recrutamento, dissimulados por entre os professores das universidades de Oxford e Cambridge [conhecidas como Oxbrigde], selecionavam os candidatos que consideravam apropriados de entre os alunos universitários mais brilhantes.

Ken McCallum, diretor-geral do MI5, declarou que o método de seleção do seu serviço é agora o de "tudo é feito através de candidatura – não há escolhidos".