Acabaram-se as viagens e as férias como as conhecíamos. E agora?

O mundo mudou. A pandemia de coronavírus está a tranformar a vida de toda a população de um forma nunca antes vista. Numa altura em que o turismo era um dos maiores motores da economia mundial, de que forma se vai reiventar agora?

O setor de turismo representou 10,4% da economia mundial em 2019, com 319 milhões de empregos, de acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). Ao mesmo tempo que este setor parecia quase inabalável, é importante reconhecer que também é o mais sensível a desastres naturais, ataques, revoltas sociais e pandemias.





As viagens e as férias como as conhecíamos acabaram para dar lugar a uma nova realidade, uma nova normalidade. Ao longo das últimas décadas, o setor foi-se adaptando. Após o 11 de setembro, por exemplo,medidas de segurança nos aeroportos foram reforçadas e todas as medidas como tirar os sapatos ou cintos no aeroporto e a colocação das malas em bandejas para serem analisadas passaram a ser parte da rotina.A mudança das regras, bem como a adaptação às mesmas, foram surgindo a cada situação e com a pandemia de coronavírus que se instalou - e parece querer permanecer durante os próximos meses - não será exceção.Os aeroportos estão já dotados de tecnologia suficiente que permita sistemas de controlo de diversa natureza. Com a pandemia de coronavírus, é expectável, que sejam exigidos certificados médicos de cada viajante ou que seja controlada a temperatura dos mesmos, como avança o jornal espanhol El País através da opinião deGonzalo Gimeno, CEO de uma agência de viagens.

Na China, um certificado de saúde já está a ser exigido através dos telemóveis com um código QR."Com um simples exame médico, poderíamos obter um certificado digital para viajar na era pós-Covid-19", descreve o jornal espanhol.

por exemplo, já anunciou que usará

e haverá mudanças nas áreas comuns, a fim de promover a manutenção da

Se até agora a higiene era uma das principais preocupações das unidades hoteleiras, na era pós-Covid, as medidas de higiene terão de ser ainda mais rigorosas.grupo Marriott, que possui hotéis também em Portugal,sprays eletrostáticos com desinfetantes hospitalaresdistância social.Também os seguros de viagens terão de se adaptar e, como tal, tenderão a cobrar um valor para possíveis cancelamentos de viagens devido ao encerramento de fronteiras.

As companhias de seguros "considerarão a oportunidade de oferecer produtos adaptados para cobrir novos riscos num mercado que estará muito disposto a pagar um pouco mais em troca de uma maior tranquilidade", afirma o El País.



Esta será uma medida importante por parte das seguradoras como garantia de segurança para os viajantes. As agências de viagens também vão beneficiar com toda esta situação. Uma viagem organizada de forma independente ou improvisada será, a curto prazo, uma opção arriscada. Recuperar o dinheiro em caso de cancelamento de viagens tem-se revelado muito complicado, e, por isso, os consumidores deverão começar a optar por formas mais seguras de viajar sem perder o investimento que fizeram.