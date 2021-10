Académicos de vários países advertem contra a instrumentalização do antissemitismo

Meia centena de académicos de vários países advertiram esta quarta-feira contra a instrumentalização política da luta contra o antissemitismo, alerta que coincide com a realização esta quarta-feira na Suécia do Fórum Internacional de Memória do Holocausto e Combate ao Antissemitismo.

"Lançamos uma severa advertência contra a instrumentalização política da luta contra o antissemitismo. No interesse da integridade, credibilidade e da eficácia dessa luta, instamos os líderes [presentes] no Fórum de Malmo [Suécia] a rejeitarem e a contrariarem esta instrumentalização", defenderam 54 académicos de diferentes nacionalidades e especialistas nesta matéria numa carta aberta hoje divulgada, na qual denunciam um certo favorecimento internacional de Israel nesta questão.

Representantes da União Europeia (UE) e das Nações Unidas, bem como chefes de Estado e de Governo de vários países, estão reunidos hoje e quinta-feira em Malmo a convite do primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, para participar nesta reunião internacional, que acontece 21 anos depois do Fórum Internacional de Estocolmo sobre o Holocausto, que produziu a Declaração de Estocolmo, documento que daria origem à Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês).