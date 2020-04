"Acho muito cobarde": Vizinhos de mulher que trabalha em supermercado pedem-lhe para mudar de casa

Tudo aconteceu quando Miriam Armero chegou a casa, depois de um dia de trabalho, e o filho da mulher ter-lhe-á dito que tinha encontrado um bilhete, debaixo da porta de casa, onde os vizinhos apelavam a que a mulher procurasse outro lar, para o "bem de todos".

Confrontada com aquela situação e sem ter conhecimento do autor do bilhete, a mulher decidiu reagir, deixando uma mensagem através de um vídeo, também publicado nas redes sociais.



"Não sou fã de fazer vídeos e publicá-los nas redes sociais, porém, ainda não consigo acreditar. Trabalho num supermercado e tenho muito orgulho porque estamos a ajudar muitas pessoas, mesmo colocando-nos a nós em risco.



"Acho muito cobarde", rematou Miram, afirmando que deixou um bilhete na porta de sua casa, onde avança estar disposta a receber qualquer um dos seus vizinhos para conversar com eles.