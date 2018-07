Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com autocarro faz 21 feridos na Bélgica

Incidente aconteceu a oeste da cidade de Gante.

11:04

Um acidente com um autocarro em Gante, na Bélgica, causou na madrugada desta quarta-feira 21 feridos, dois dos quais gravemente feridos.



Segundo avança a estação televisiva NOS, o acidente aconteceu na estrada E40, a oeste de Gante, com o motorista do autocarro a sofrer ferimentos ligeiros.



Na estrada em que aconteceu o acidente estavam a decorrer obras rodoviárias.



O autocarro, que transportava passageiros provenientes da Holanda, Irlanda, Reino Unido e Hong Kong, tinha Londres como destino.