Acidente com autocarro faz dois mortos e 44 feridos nos Estados Unidos

Veículo capotou numa estrada no norte do Mississippi.

01:18

Duas pessoas morreram e 44 ficaram feridas esta quarta-feira quando um autocarro turístico capotou numa autoestrada no norte do Mississippi, nos Estados Unidos.

O acidente ocorreu na estrada interestadual 269. Três das pessoas feridas foram encaminhadas para as urgências locais com ferimentos graves, avança a gência Reuters.



Os restantes feridos foram distribuídos por vários hospitais locais.

O autocarro tinha partido de Huntsville, Alabama para Tunica County, Mississippi, no momento do acidente.



As autoridades locais referiram que as condições meteorológicas, incluindo granizo e neve, estiveram na origem do acidente.