Pelo menos sete pessoas morreram e 16 ficaram feridas no sábado, depois de um autocarro ter colidido com dois veículos numa estrada na região de Arequipa, no sul do Peru, noticiaram os meios de comunicação locais.

O acidente ocorreu ao quilómetro 82 da estrada entre Arequipa e a região de Puno.

De acordo com a agência Efe, o autocarro viajava da província de Caylloma em direção à cidade de Arequipa, a mais de mil quilómetros de Lima, quando colidiu com dois veículos.