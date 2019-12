Acidente com autocarro provoca seis mortos e mais de 30 feridos em Hong Kong

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas esta quarta-feira, em Hong Kong, na China, num acidente rodoviário que envolveu um autocarro de dois andares, anunciou a polícia.

O acidente ocorreu nos Novos Territórios de Hong Kong, que fazem fronteira com a China continental, segundo as autoridades, que adiantaram que grande parte do lado esquerdo do autocarro ficou danificado, assim como o teto.

Segundo a polícia, três mulheres e três homens morreram no acidente rodoviário.