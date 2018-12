Acidente com avião faz dois mortos em Barcelona

Aeronave colidiu contra o telhado de um posto de gasolina em Badia del Vallès.

19:47

m Badia del Vallès, em Barcelona.

A aeronave colidiu contra o telhado de um posto de gasolina perto do aeroporto de Sabadell.



O serviço de emergência médica deslocaram-se ao local e confirmaram a morte dos dois ocupantes do avião, de acordo com o El País.



A Proteção Civil indicou que o avião tinha como destino o aeroporto de Sabadell. Apesar do choque, não houve explosões ou um incêndio no local.



Sete equipas de bombeiros estão no local do acidente a trabalhar com um guindaste "por causa da instabilidade do dispositivo". Segundo o corpo de emergência, a estrutura do edifício não foi danificada.





Una avioneta se ha estrellado en Badia del Vallès. Las autoridades confirman que hay dos muertos de nacionalidad española aún no identificados. Habían ido a Cerdenya y estaban volviendo. #Badia pic.twitter.com/T3VhMZNuZw — argueta# (@oquebe) December 7, 2018









