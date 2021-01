Três trabalhadores morrem durante operação de limpeza no Guadiana

Tres personas han fallecido hoy al volcar la barca en la que trabajaban mientras retiraban camalote Del Río Guadiana a su paso por Badajoz.



??La @DGobExtremadura muestra su más sentido pésame y condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo pic.twitter.com/JDsEjNirUf — Del.Gob.Extremadura (@DGobExtremadura) January 25, 2021

Um acidente com um barco provocou a morte a três homens, na manhã desta segunda-feira, que se encontravam a realizar trabalhos de limpeza no rio Guadiana, em Badajoz.Os meios de socorro foram rapidamente mobilizados para o local onde acabaram por localizar e retirar dois dos corpos das vítimas, avança o jornal espanhol Hoy.O acidente ocorreu numa área próxima ao açude Pesquera, a montante, quando o trio estava a efetuar a limpeza e retirada de plantas invasoras do rio que proliferam naquelas águas.As vítimas eram trabalhadores da Valoriza Medioambiente, contratada pela Confederação Hidrográfica do Rio Guadiana.O dispositivo montado ao longo do leito do rio Guadiana continua à procura do terceiro corpo.