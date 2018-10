Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com comboio em Taiwan mata 18 pessoas

Autoridades locais avançam com 160 feridos.

12:14

O acidente com um comboio, no nordeste de Taiwan, matou pelo menos 18 pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros locais, citadas pela agência Reuters, outras 160 pessoas ficaram feridas.



O descarrilamento aconteceu no condade de Yilan, uma zona costeira muito popular entre turistas.



O governo disse que o comboio transportava 366 pessoas, e a Agência Central de Notícias disse que mais de 30 ainda estavam presas a bordo.



Dezenas de militares estão envolvidos nas operações de resgate e busca de sobreviventes.



"Vamos usar toda a nossa força e esforços para o resgate", escreveu o presidente Tsai Ing-wen em sua página no Facebook.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Today's train accident in Yilan is a major tragedy. I have directed gvnt agencies & the military to step up rescue efforts. My thoughts are with all the victims & their families.</p>— ??? Tsai Ing-wen (@iingwen) <a href="https://twitter.com/iingwen/status/1053971616223264768?ref_src=twsrc%5Etfw">October 21, 2018</a></blockquote>

Em atualização