Por Lusa | 13:34

Pelo menos 87 pessoas ficaram feridas este sábado no Japão quando um ferry de alta velocidade embateu aparentemente com um animal no mar, indicaram a guarda costeira e os 'media' japoneses.

Cinco pessoas ficaram feridas com gravidade, segundo as mesmas fontes.

O acidente ocorreu quando a embarcação se aproximava da ilha de Sado (a norte de Tóquio), disse a guarda costeira local.