O governo da Bolívia anunciou o desmantelamento de dois grandes laboratórios de cocaína que funcionavam no interior do Parque Nacional de Noel Kempff Mercado, na zona de Santa Cruz.



A descoberta foi feita após um helicóptero usado pelos traficantes de droga ter caído num rio em Santa Cruz, no dia 5 de maio. Segundo os média locais, a aeronave transportava cerca de 500 quilos de cocaína.

As autoridades acreditam que os dois laboratórios valeriam mais 470 mil euros.