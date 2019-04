Há também a registar 17 feridos com vários níveis de gravidade.

Por Lusa | 13:01

Dezasseis imigrantes clandestinos, vindos de países subsaarianos, morreram este sábado quando caíram do veículo que os transportava para um canal de rega, entre as cidades costeiras de Saidia e Nador, no nordeste de Marrocos.

As autoridades locais informaram esta sábado, num comunicado divulgado pela agência marroquina MAP, que no acidente, ocorrido de manhã em Laatamna, província de Berkane, houve também 17 feridos com vários níveis de gravidade.

O motorista fugiu do local.