Acidente de mota mata Treat Williams, ator de 'Hair' e 'Everwood'

O ator Treat Williams morreu, esta segunda-feira, num acidente de mota em Dorset, EUA. Tinha 71 anos. De acordo com a polícia, citada pela Fox News, Williams não conseguiu evitar a colisão com um carro que seguia no sentido contrário e acabou por sofrer ferimentos graves. Foi transportado de helicóptero para o Albany Medical Center em Albany, Nova Iorque, onde foi declarado morto."A Polícia Estadual de Vermont está investigando um acidente entre um SUV e uma motocicleta na tarde de segunda-feira, 12 de junho de 2023, em Dorset, no qual o operador da motocicleta sofreu ferimentos fatais. O motociclista foi identificado como Richard Treat Williams, 71 anos, de Manchester Center, Vermont", disseram as autoridades, segundo a Fox News.A longa carreira do ator começou em 1975 com a estreia no cinema em "Deadly Hero". A carreira de décadas incluiu papéis nas séries televisivas "Everwood", em 2002, "Heartland", em 2007, e "Chesapeake Shores", de 2016-2022, e em filmes como "127 Hours", "The Congressman", "Hair" e "12 Mighty Orphans".Recentemente integrou o elenco de "Blue Bloods".