Acidente com autocarro em Angola faz 18 mortos

Colisão entre veículo de transporte de passageiros e camião aconteceu em Benguela.

Por Lusa | 12:07

Pelo menos 18 pessoas morreram e 11 estão gravemente feridas em consequência de uma colisão, esta quarta-feira, entre um miniautocarro de 30 lugares e um camião numa estada da província angolana de Benguela.

Segundo fonte policial em Katengue, no município de Caimbambo, citada pela agência noticiosa angolana Angop, o miniautocarro saíra cerca das 00h00 desta quarta-feira (mesma hora em Lisboa) da cidade do Lubango com destino a Luanda, quando, por razões ainda por apurar, embateu num camião de mercadorias estacionado numa das bermas da Estrada Nacional 105, no troço que liga Chongoroi a Katengue.

No entanto, segundo a fonte policial, há indícios, embora ainda por confirmar, de que o excesso de velocidade do miniautocarro, aliado ao aparente estado de embriaguez do condutor, poderão estar na origem do acidente.