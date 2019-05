Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente fatal mata DJ Adam Sky durante férias em Bali

Na tentativa de socorrer uma amiga, Adam foi contra uma porta de vidro, tendo sofrido cortes profundos.

O músico e DJ australiano Adam Sky morreu este domingo após um acidente durante as férias em Bali, na Indonésia.



Adam Sky, de 42 anos, morreu quando tentava salvar uma amiga que tinha sofrido uma queda aparatosa de uma varanda.



Na tentativa de socorrer a mulher, Adam foi contra uma porta de vidro, tendo sofrido ferimentos e perda de sangue após vários cortes.



A morte foi comunicada através do Facebook oficial do DJ.