Pelo menos 10 pessoas, das quais nove crianças, morreram na sequência de um acidente que envolveu 18 veículos, este sábado, no Alabama, Estados Unidos da América.De acordo com o coronel do condado de Butler, Wayne Garlock, os carros terão embatido após aquaplanagem, devido à inundação das estradas, provocada pelas chuvas torrenciais que se fizeram sentir.Várias outras pessoas ficaram feridas, em dia de tempestade tropical, devido a tornados que assolaram o estado americano no sudeste dos EUA, este sábado.