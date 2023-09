Um acidente rodoviário envolvendo um camião e um autocarro de passageiros na província de Sichuan, centro da China, deixou cinco mortos e 16 feridos, informou esta sexta-feira a agência noticiosa oficial Xinhua.

O acidente, ocorrido na quinta-feira por volta das 17h00 locais (10h00 em Lisboa), perto da cidade de Dazhou, ocorreu numa estrada com um declive acentuado, de acordo com a Xinhua.

No total, viajavam 20 pessoas no autocarro de 30 lugares, incluindo o motorista do veículo.