Acordo comercial bloqueado até Londres saldar dívida do Brexit

A União Europeia avisou esta segunda-feira que recusará negociar um futuro acordo comercial com o Reino Unido enquanto o governo britânico não pagar os 43 mil milhões de euros da fatura do Brexit.A advertência de Bruxelas foi feita um dia depois de o primeiro-ministro britânico Boris Johnson ter dito que o Reino Unido não se sente obrigado a pagar a verba do ‘divórcio’ da UE no caso de um Brexit sem acordo.As palavras de Johnson não caíram bem entre os 27, que esta segunda-feira deixaram bem claro que não haverá qualquer negociações com o Reino Unido enquanto o país não saldar as contas com a UE. "Se o Reino Unido não pagar o que deve, a UE não negociará qualquer acordo comercial. Este é a primeira condição após uma saída sem acordo. O Reino Unido é melhor que isto", afirmou Guy Verhofstadt, coordenador do Parlamento Europeu para o Brexit.A verba, recorde-se, foi acordada entre a ex-PM Theresa May e Bruxelas e diz respeito às contribuições do Reino Unido para o orçamento da UE até 2020 e outros compromissos financeiros assumidos pelo governo britânico antes do referendo do Brexit.Os líderes europeus avisaram ainda que, no caso de um ‘Brexit duro’, há três questões que devem ser resolvidas antes de a União Europeia aceitar discutir um futuro acordo comercial com o Reino Unido: a fatura do Brexit, os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e a proteção da fronteira irlandesa.