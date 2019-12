Acordo de coligação acena a separatistas

O socialista Pedro Sánchez e o líder do Podemos, Pablo Iglesias, firmaram ontem um "programa de governo progressista" que inclui a promessa de "promover a via política" para resolver o conflito na Catalunha, satisfazendo assim uma das principais exigências dos independentistas da ERC, de cuja abstenção está dependente a investidura do primeiro-ministro.O texto do acordo, ontem tornado público, refere o compromisso de "abordar o conflito catalão impulsionando a via política através do diálogo, da negociação e do acordo", abrindo desta forma caminho à formação da "mesa de diálogo" exigida pelos independentistas.A ERC não perdeu tempo a responder, afirmando "não poder renunciar a esta oportunidade de abrir uma via de negociação" para tentar resolver o conflito na Catalunha, embora tenha remetido uma decisão final para o Conselho Nacional do partido, que se reúne na quinta-feira. Recorde-se que Sánchez precisa da abstenção da ERC para conseguir ser investido primeiro-ministro.Além deste aceno aos independentistas catalães, o acordo de governo anunciado ontem por Pedro Sánchez e Pablo Iglesias promete ainda a aumentar os impostos para os mais ricos, subir o salário mínimo e revogar partes da Lei Laboral aprovada por Rajoy, entre outras medidas.A Procuradoria espanhola pediu ao Supremo Tribunal para autorizar a saída da prisão do dirigente independentista catalão Oriol Junqueras para tomar posse como deputado no Parlamento Europeu.O pedido surge na sequência da decisão do Tribunal de Justiça da UE, que considerou que Junqueras gozava de imunidade como eurodeputado quando foi condenado. A Procuradoria não defende, no entanto, a anulação da sentença, e adianta que o Supremo deve pedir ao PE a suspensão da sua imunidade.