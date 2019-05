Acordo de livre comércio africano entra hoje em vigor

O Acordo de Livre Comércio Continental Africano (AfCFTA), que visa criar em várias fases um mercado único de produtos e serviços para 55 países, entrou em vigor hoje, mas o seu lançamento oficial só está previsto para julho."Marco histórico!", declarou o comissário para o Comércio e Indústria da Comissão da União Africana (UA), Albert Muchanga, na sua conta no Twitter, referindo que o acordo "entrou em vigor hoje".O acordo, que pretende criar a maior zona de livre comércio do mundo, cumpriu a 30 de abril o limite legal para ser ratificado por um mínimo de 22 nações, embora esse número já seja de 23 países."Nós celebramos o triunfo de um compromisso cego, pragmático e a nível continental para a integração económica", acrescentou Muchanga, explicando que o tratado será lançado nos 23 países que o ratificaram a 07 de julho, durante a cimeira da UA em Niamey, no Níger.Todos os Estados africanos - exceto a Nigéria (a maior economia do continente), Benim e a Eritreia -, assinaram o acordo e potências comerciais como África do Sul, Quénia ou Egito estão entre os que o ratificaram.Na sua primeira fase operacional, o acordo de livre comércio visa eliminar as tarifas sobre 90% dos produtos de cada país, dinamizando o comércio entre as nações africanas, que agora é cerca de 17% do comércio total do continente, e em seguida será estendido aos serviços.Uma vez operacional, o AfCFTA será a maior área de livre comércio no mundo, desde a fundação da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1995, com 1,2 mil milhões de consumidores e um produto interno bruto (PIB) combinado de cerca de 3,4 mil milhões de dólares (3% do mundo).