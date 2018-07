Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acordo de Merkel salva governo alemão

Ministro do Interior recua na demissão, cede à chanceler alemã e adia crise política.

Por Ricardo Ramos | 01:30

A chanceler alemã Angela Merkel chegou a acordo com o ministro do Interior, Horst Seehofer e colocou para já um ponto final na crise política que se vive na Alemanha.



O entendimento entre Merkel e Seehofer foi alcançado ontem à noite após uma maratona negocial e depois do ministro ter ficado isolado no seu partido, a CSU, que deseja a todo o custo manter a coligação de sete décadas com a CDU da líder alemã.



Horst Seehofer tinha anunciado no domingo à noite aos colegas de partido, que foram apanhados de surpresa, a intenção de se demitir caso Angela Merkel insistisse na sua política migratória.



O ministro, que é também líder da CSU, esperava que os colegas lhe reiterassem o seu apoio no duelo com Merkel e se mostrassem dispostos a romper a coligação e a derrubar o governo para pressionar a chanceler, mas estes mostraram-se pouco recetivos e Horst Seehofer acabaria por mudar de ideias.



Ontem à tarde a cúpula da CSU acabou por tirar o tapete a Horst Seehofer, ao afirmar, num encontro com a chanceler em que o ministro não esteve presente, que os problemas são "solucionáveis" e que a estabilidade da coligação "não está em causa", deixando Seehofer completamente isolado.



Ao final da noite de ontem, em declarações aos jornalistas, Merkel reiterou a criação de "centros de trânsito" de onde os migrantes já registados noutros membros da União Europeia serão reencaminhados para os países de onde vieram.



Na origem do braço de ferro esteve a ameaça do ministro de fechar as fronteiras da Alemanha aos migrantes que já tenham sido registados noutros países europeus.



Merkel diz que a medida é ilegal e que, além disso, provocaria um "efeito-dominó" que colocaria em causa a livre circulação de pessoas na Europa.



PORMENORES

Irresponsabilidade

Uma sondagem do Instituto Forza indicou ontem que 67 por cento dos eleitores alemães consideram que o comportamento de Seehofer na disputa com Merkel foi "irresponsável".



Compromisso

O ministro-chefe da Baviera, Markus Söder, da CSU, disse que o partido está "pronto para o compromisso" e que sair do governo está "fora de questão".



Aviso de Schäuble

O ex-ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, apelou ao bom senso, dizendo que a coligação está "à beira do abismo".