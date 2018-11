Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acordo do Brexit leva ministro britânico dos transportes a demitir-se

Jo Johson era membro do Parlamento do Reino Unido.

16:07

O ministro dos Transportes britânico, Jo Johnson, demitiu-se do governo do Reino Unido devido ao acordo do Brexit.



Em atualização