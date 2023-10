O Governo venezuelano e a Plataforma Unitária Democrática, da oposição, assinaram um acordo que abre caminho à realização de eleições presidenciais no final de 2024 e a um possível alívio das sanções internacionais. Ambos comprometeram-se com o fortalecimento de uma democracia inclusiva e uma cultura de convivência política e ratificaram a vontade de alcançar as condições necessárias para que os processos eleitorais se realizem com todas as garantias, incluindo a participação de observadores da União Europeia e das Nações Unidas.