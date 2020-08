Acordo histórico entre Israel e os Emirados Árabes Unidos

Israel e os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta quinta-feira a completa normalização das relações diplomáticas entre os dois países, num acordo histórico negociado com a ajuda do presidente norte-americano, Donald Trump, e que levou o Estado Judaico a suspender os planos para a anexação da Cisjordânia."Toda a gente disse que isto seria impossível", escreveu Trump no Twitter ao anunciar o acordo, que foi negociado em segredo durante meses e ficou concluído esta quinta-feira à tarde, numa conversa telefónica entre os presidente dos EUA, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o príncipe herdeiro dos Emirados, Mohammed bin Zayed.Para Trump, trata-se de uma importante e rara vitória em matéria de política externa que não poderia surgir em melhor altura, a menos de três meses das presidenciais. Netanyahu falou num "dia histórico" para Israel, enquanto Zayed frisou a importância do compromisso assumido pelo Estado Judaico de travar a anexação da Cisjordânia, uma ameaça que tinha provocado a rutura do diálogo com os palestinianos e o agravamento da tensão na região.Os Emirados Árabes Unidos tornam-se assim no terceiro país árabe - e o primeiro da região do Golfo Pérsico - a reconhecer Israel e a normalizar as relações com o Estado Judaico depois do Egito e da Jordânia. Trump garante que outros vão seguir-se. "Estamos a negociar com outros países, muito poderosos, que desejam a paz no Médio Oriente, pelo que vamos ver mais acordos destes", afirmou Trump, elogiando a "coragem e visão" de Zayed e Netanyahu.O acordo formal será assinado na Casa Branca em data a anunciar. Até lá, delegações dos dois países vão reunir-se para assinar acordos bilaterais relacionados com investimento, turismo, ligações aéreas diretas e outras áreas de cooperação, incluindo o combate à Covid-19.foi o ano em que foi assinado o acordo de paz entre Israel e o Egito, o primeiro país do Médio Oriente a reconhecer o Estado Judaico. Seguiu-se a Jordânia em 1994. A Mauritânia também reconheceu Israel em 1999, mas cortou as relações 10 anos depois, devido à Guerra de Gaza.Os Emirados Árabes Unidos foram criados em 1971 e são uma federação de sete reinos da Península Arábica, os mais conhecidos dos quais são o Dubai e Abu Dhabi. São uma potência regional emergente.