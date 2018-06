Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acordo migratório pode salvar Merkel

Parceiros da coligação da chanceler exigiam progressos na redução de migrantes na Alemanha.

Por F.J.G. | 01:30

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu este sábado o acordo migratório assinado na sexta-feira, em Bruxelas, considerando-o "um passo acertado na direção certa". Apesar de o documento deixar quase tudo em aberto, a CSU, partido bávaro da coligação de governo alemã, manifestou-se satisfeita e deu sinais de recuar nas exigências de maior controlo de migrantes que ameaçavam derrubar o governo de Merkel.



"O que conseguimos é talvez mais do que se esperava", afirmou Merkel, admitindo que há muito para fazer, mas considerando que se avançou no sentido de "uma solução europeia" para o problema.



Quase repetindo Merkel, Markus Soeder, primeiro-ministro do governo da Baviera, considerou que o acordo assinado em Bruxelas "vai na direção certa". O executivo bávaro e também o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, líder da CSU, defendem a expulsão de migrantes registados como requerentes de asilo noutros países europeus e ameaçavam derrubar o governo se Merkel não trouxesse de Bruxelas um acordo nesse sentido.



O acordo estabelece, de facto, que os migrantes nesta situação sejam transferidos para centros fechados a fim de serem triados, mas não define que países receberão esses centros nem os migrantes que forem aceites como refugiados legítimos. O caráter vago do documento está, aliás, a causar já os primeiros desacordos, com a Itália e a Hungria a negarem estar entre os 14 países que terão aceitado receber de volta migrantes que foram para a Alemanha. Portugal, por seu lado, anunciou que está a negociar com a Alemanha um acordo bilateral, sendo que há somente cerca de 200 migrantes que requereram asilo em Portugal e depois partiram para a Alemanha.



Portugal não recebe centros de migrantes

O PM português, António Costa, diz que Portugal não vai acolher centros fechados para triar migrantes, previstos à luz do acordo firmado nesta sexta-feira, no Conselho Europeu. "Portugal não se candidata e não havia razões para isso", afirmou, frisando que Portugal tem sido dos mais solidários e que mais têm investido em África. Quanto às divisões em matéria de migrações, admite que a reunião em Bruxelas foi "das mais horríveis" a que assistiu, pois ficaram bem visíveis "as clivagens que ameaçam a UE".