Acordo não convence aliados de Merkel

Ministro do Interior diz que negociações com a chanceler foram "infrutíferas" e insiste que é preciso barrar migrantes na fronteira.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O frágil acordo sobre migração obtido por Angela Merkel no Conselho Europeu da semana passada não chegou para satisfazer os seus aliados bávaros da CSU, que ontem estavam reunidos à porta fechada para decidir o futuro da chanceler e do seu governo.



O ministro do Interior, Horst Seehofer, da CSU, não escondeu a sua frustração ao afirmar que as negociações com Merkel, no sábado à noite, tinham sido "completamente infrutíferas". À chegada ontem à reunião da cúpula do partido bávaro, em Munique, Seehofer insistiu que "não há alternativa" se não fechar a fronteira aos migrantes que já estiverem registados noutro país europeu. Merkel teme que, se a Alemanha fechar as fronteiras, mesmo que parcialmente, isso irá criar um 'efeito dominó' noutros países do centro e leste da Europa que acabará por colocar em causa a liberdade de circulação e o Espaço Schengen.



Num documento enviado aos parceiros de coligação na sexta-feira à noite, Merkel garante já ter alinhavados acordos de repatriamento de migrantes com 16 países europeus e propõe a criação na Alemanha de centros de receção e triagem onde os migrantes seriam submetidos a um processo acelerado de avaliação do seu direito de asilo, mas as medidas parecem não ter convencido Seehofer, que poderá mesmo cumprir a ameaça de encerrar as fronteiras.



Se isso acontecer, Merkel não terá outro remédio senão demiti-lo, precipitando a queda do governo.