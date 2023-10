Acordo no setor automóvel após seis semanas de greve

O sindicato United Auto Workers chegou a um acordo de princípio com a fabricante automóvel Stellantis, conhecida sobretudo pela marca Jeep, para pôr fim a uma greve que durava há seis semanas.O novo acordo inclui um aumento salarial de 25% para os trabalhadores até 2028, dos quais 11% assim que for ratificado, termos semelhantes aos alcançados há três dias com uma outra fabricante automóvel, a Ford. A medida vai elevar os salários dos trabalhadores mais bem pagos das fábricas da Stellantis, de 31 dólares (29 euros) por hora para 42 dólares (40 euros) por hora.