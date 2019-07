Acordo nuclear em discussão entre Irão e cinco outros países

Realizou-se este domingo uma reunião extraordinária em Viena, capital da Áustria, entre o Irão e os cinco outros países que assinaram o acordo nuclear em 2015 (França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China), do qual os EUA se retiraram no ano passado.Durante a reunião, que aconteceu em contexto de tensão entre o Reino Unido e o Irão devido à questão do petroleiro britânico detido no Estreito de Ormuz, o representante iraniano insistiu no direito do país exportar petróleo, estipulado no pacto de 2015 e numa diretiva do Conselho de Segurança da ONU.Abbas Araghchi, vice-MNE do Irão, declarou que os países envolvidos não devem colocar obstáculos às exportações de petróleo iranianas, caso pretendam salvar o acordo, que se destina a garantir a pacificidade do programa nuclear de Teerão.Araghchi considerou que a detenção do petroleiro iraniano por parte das forças britânicas no início deste mês foi um ataque às condições do pacto, acusando o Reino Unido de violar as normas impostas em 2015. Os EUA, embora estejam fora do acordo desde o ano passado, estiveram também debaixo de fogo, com o representante iraniano a acusar o país de agir contra o acordo nuclear.Após o encontro, o chefe da diplomacia iraniana declarou que a reunião "foi construtiva", mas considerou que "qualquer obstáculo à forma como o Irão exporta o seu petróleo vai contra o acordo". O plano agora é preparar uma reunião ministerial para conseguir avanços.Os países europeus representados no encontro deste domingo salientaram a importância de não haver brechas no acordo que possam levar ao surgimento de uma guerra entre os EUA e o Irão.O representante iraniano declarou que Teerão não se sente obrigado a respeitar os compromissos que restringem o grau de enriquecimento de urânio no país, que o pacto limita a 3,67%.