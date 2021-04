Acordo secreto entre Comissão Europeia e Pfizer isenta farmacêutica de responsabilidades

qualquer falha que possa ser registada no fabrico das vacinas.

Um acordo secreto entre a Pfizer e a Comissão Europeia isenta a farmacêutica de qualquer responsabilidade, recaindo esta sobre a Comissão e os países membros. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo diário espanhol La Vanguardia que teve acesso aos documentos que regulam o acordo.Segundo a notícia o contrato assinado entre a Pfizer e a Comissão Europeia estabelece que as primeiras 100 milhões de doses serão entregues ao preço de 17,50 euros, enquanto que as seguintes 100 milhões de doses custarão de 13,50 euros. Conforme especificado no contrato e descrito pelo diário espanhol, as encomendas adicionais custariam 15,50 por dose, ao qual devem ser acrescidos os impostos.Caso a vacina provoque algum efeito adverso, a responsabilidade fica toda nas mãos da Comissão Europeia e dos países membros. A farmacêutica fica apenas com a responsabilidade caso ocorra