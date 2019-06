Acordo suspende taxas alfandegárias sobre produtos mexicanos

O presidente dos Estados Unidos anunciou, no Twitter, a suspensão das taxas alfandegárias sobre os produtos mexicanos, após a assinatura de um acordo ao final de três dias de negociações."Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos chegaram a um acordo com o México. As tarifas programadas para entrar em vigor na segunda-feira estão suspensas indefinidamente", escreveu Donald Trump.Por sua vez, o México vai tomar "medidas sem precedentes" para conter o fluxo de migrantes centro-americanos que chegam aos Estados Unidos, de acordo com a declaração conjunta assinada pelos dois países vizinhos.O México "tomará medidas decisivas para desmantelar as organizações de contrabando e tráfico, bem como as suas redes ilícitas de transporte e financiamento" segundo o texto lido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrad.O país comprometeu-se ainda a reforçar a fronteira sul com mais elementos da Guarda Nacional. Todos os migrantes que solicitam asilo nos Estados Unidos serão devolvidos ao México até que os seus pedidos sejam processados pelos tribunais dos EUA.Trump exigia que as autoridades mexicanas aumentassem os esforços no sentido de reduzir os fluxos migratórios.Caso não tivessem chegado a um consenso, as tarifas afetariam todas as importações mexicanas, com taxas que começariam em 5%, subindo a cada mês até atingirem 25% em outubro.