Acusa mulher de o trair... mas já a tinha traído centenas de vezes em todo o Mundo

Uma mulher descobriu que o seu marido a tinha traído com centenas de mulheres e resolveu expor a situação na rede social TikTok, avança o jornal britânico Daily Mail.

Hillary Zinks conheceu o agora ex-companheiro numa aplicação de telemóvel e ficaram noivos três meses depois, tendo concretizado o casamento a 28 de dezembro de 2017. Demorou apenas dois meses a perceber que algo não batia certo. O na altura marido começou a inventar várias desculpas para não se encontrarem, o que a fez desconfiar. Como era piloto, viajava bastante e exibia-se em vários jantares e hotéis caros, mas dizia sempre que estava em trabalho.

Para suportar as suas teorias, a mulher acabou por vasculhar as contas do marido nas redes sociais. Encontrou várias mulheres bloqueadas e contactou com algumas, uma das quais admitiu logo ter tido sexo com o marido. Além disso, Hillary descobriu que o seu companheiro era sócio de um clube de sexo em Miami.

A primeira traição que descobriu foi na República Dominicana. Hillary conseguiu descobrir datas e até chegar ao recibo do hotel onde o marido e a parceira tinham ficado hospedados. Depois disso confrontou o 'ex', que alegou que esta estava a mentir. Dias depois, a mulher convenceu-o a mostrar o extrato bancário, onde confirmou um largo número de despesas relacionadas com essa traição.



Determinada a reunir o máximo de provas possível, esforçou-se por encontrar o maior número de amantes e revelou o resultado da ‘pesquisa’ no TikTok (cuja conta é: @hillary.zinks).

"Também encontrei preservativos na sua mochila no meu aniversário. Não estávamos a usar preservativos, logo eu sabia que ele os usava para me trair", disse Hillary ao Daily Star. Chegou mesmo a pensar suicidar-se.



Ironicamente, o marido acusava-a de o trair e obrigou-a a revelar todas as palavras-passe dos seus dispositivos e até instalou uma câmara em casa para desvendar supostas infidilidades. Em fevereiro de 2019, Hillary deixou o marido e foi viver com a mãe.