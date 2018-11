Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acusada de racismo por mascarar filha de "vendedor de óculos da praia" e pintá-la de preto

Publicação no Facebook com fotogtrafia de criança de três anos gerou indignação e revolta nas redes sociais.

Claire Flynn, uma mãe de 26 anos, publicou uma fotografia da filha disfarçada para o Dia das Bruxas que gerou bastante indignação nas redes sociais.



Isto porque a menina de três anos mascarou-se de "vendedor de óculos da praia de Benidorm", e para tal, a mãe cobriu-lhe totalmente a pele com tinta preta, de modo a parecer alguém de raça negra. Na mão levava um cartaz com vários óculos de plástico pendurados e uma frase que dizia "à venda por 20 euros".



A publicação gerou revolta entre os internautas que acusaram a mulher de ser racista e preconceituosa. No entanto, esta garante que a sua única intenção era representar os trabalhadores que já se tornaram populares em várias estâncias balneares, sem nunca os querer menosprezar, e por isso não vai pedir desculpa.



Claire, que trabalha como enfermeira, revelou ao Daily Record que teve a ideia de mascarar assim a filha quando lhe ofereceu um peluche vendido por estes comerciantes, algo que a menina adorou.



"Sou apenas uma pessoa criativa e é disso que o Halloween se trata: criatividade. É uma criança fantasiada a usar umas pinturas. As pessoas têm de se acalmar...não vou pedir desculpa a ninguém porque não foi um ato racista", explicou.