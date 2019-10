A procuradoria espanhola pede dez anos de prisão por um crime de violação para um homem acusado de ter fechado a companheira e mãe dos seus dois filhos numa casa de banho onde a violou e lhe disse "agora vais dar-me ‘likes’ a mim". Em causa está um "gosto" que a mulher colocou numa fotografia de outro homem no Facebook.

De acordo com o El Mundo, os factos remontam a agosto de 2014, em Valência, Espanha. "O acusado chamou a vítima à casa de banho e quando ela se aproximou, agarrou-a pelo braço direito e com evidente ânimo libidinoso meteu-a à força na casa de banho e fechou a porta para que ela não pudesse sair, dizendo-lhe ‘agora vais dar-me ‘likes’ a mim". Os filhos do casal estavam os dois em casa.

O crime ocorreu na sequência de uma discussão que o casal teve na noite anterior por um "gosto" que a mulher tinha colocado numa fotografia de um conhecido na rede social.

Na sequência da agressão, a mulher sofreu lesões menores e ficou com uma depressão.

O Ministério Público pede para o acusado dez anos de prisão e oito anos de liberdade condicional.