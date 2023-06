Acusado de terrorismo homem que enviou cartas com explosivos ao presidente do Governo espanhol

Um homem, de 74 anos, que enviou seis cartas com explosivos ao presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, à ministra da Defesa, Margarita Robles, à empresa Instalaza, às Embaixadas dos EUA e da Ucrânia em Madrid e ao centro satélite da Base Aérea de Torrejón de Ardoz, foi esta terça-feira acusado de terrorismo, avança a agência EFE.O magistrado explica que, apesar de não existirem provas de que pertença a um grupo terrorista, as ações de que é acusado, o contexto em que decorreram (a guerra na Ucrânia), a possibilidade de os engenhos explodirem (como aconteceu na Embaixada da Ucrânia - onde uma pessoa ficou ferida) e os alvos das suas ações, mostram que está "presente" o "objetivo de perturbar a paz pública".De acordo com a agência EFE, numa busca efetuada à casa do homem, foram encontradas várias hastes cilíndricas que podem corresponder ao mesmo tipo de cilindros que estavam nos engenhos explosivos. Foram também encontrados berbequins com brocas de precisão semelhantes às utilizadas para os fabricar.Outra prova indica que os diferentes traços de ADN encontrados apresentam o mesmo "perfil genético encontrado nos selos e nas diferentes partes internas dos engenhos explosivos".A análise dos selos carimbados nos envelopes determinou que os únicos dois pontos de venda onde poderiam ter sido adquiridos eram duas tabacarias da cidade de Burgos.Para garantir a presença do homem num futuro julgamento, o juiz ordenou-lhe a comparência semanal no tribunal mais próximo do domicílio, a proibição de sair do país, a retirada do passaporte e a obrigação de fixar um endereço onde possa ser encontrado.